Vatandaşlara uyarı geldi: Hastanelerde yaşanan yığılmalarla ilgili önce aile hekimine gidin

Hastanelerde yaşanan yığılmalarla ilgili vatandaşlara kritik bir uyarı yapıldı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Lütfen aile hekimine gidin. O gerek görürse sizi kendisi de randevu alarak ilgili hastaneye uzmana gönderebilir" ifadelerini kullandı.

Hastanelerde yaşanan yığılmalarla ilgili vatandaşlara "Önce aile hekimine gidin" uyarısı yapıldı.

En çok serzeniş aldıkları konuların başında randevu sisteminin geldiğini belirten Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Randevu sisteminin uygulanmaya başlaması yaklaşık 14 yılı buluyor. Covid 19'dan önce vatandaşımıza ‘Randevu sistemimiz var randevu alarak gelin’ dediğimizde kimse randevu almıyordu. Yüzde 15-20 oranında kullanılıyordu. Covid salgınında ‘randevu almadan gelme’ olayını söyledik. Çünkü o dönem temaslar birikmeler yüz yüze görüşmeler sıkıntı oluşturabiliyordu. Covid sonrası tekrar aynı düzende hizmetlerin devamlılığını sağlamaya gayret ettik." dedi.

Usta sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sefer de randevu sisteminde, bir hekime açabileceğimiz kapasitemiz belli. Maksimum 40-42 randevu açabiliyorsun. Bu da her hastaya 10 dakikalık zaman ayırma demektir. Her hastanın 10 dakikalık süre hakkı vardır dememiz gerekiyor. Hasta yoğunluğumuz çok olduğu için iki katı hasta ile muhatap olunduğundan hekimlerimiz de özveriyle gelen hasta yoğunluğuna bakma dürtüsünde olduklarından ortalama bir hekim 80 hastaya bakmakta. 40'ını randevu ile baktığına göre diğer 40'ı randevusuz gelen hastalardan oluşmakta. Yani randevusuz olan hastalarda eskiden olduğu gibi geldiğinde muayene olabilmektedir"

"BAZI BRANŞLARDA HEKİM SIKINTIMIZ VAR"

Bazı branşlarda hekim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Usta, "Bir kısım branşlarda hekim eksikliğimiz bulunuyor. Özellikle Cildiye, Kulak Burun Boğaz, Kardiyoloji gibi. Bunlarla alakalı kadrolarımıza göre taleplerimizi yapmaktayız. Bakanlığımız aile hekimliği sistemini bu kadar güçlendirmişken her bir vatandaşımızın hasta olduğunda önce aile hekimine gitmesi aile hekiminin bakması durumunda uzmana ihtiyaç var dediğinde sevkini sağlayabilirsek hastanelerde bu tür yığılmalar olmayacaktır." diye konuştu.

"AİLE HEKİMİNE GİDİN"

Usta sözlerini şöyle tamamladı: