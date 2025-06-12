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Haberler > Ekonomi > Kiraz, erik, kayısı, şeftali... Bahar aylarındaki soğuklar etiketlere yansıdı! Meyve fiyatları cep yakıyor

Kiraz, erik, kayısı, şeftali... Bahar aylarındaki soğuklar etiketlere yansıdı! Meyve fiyatları cep yakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kiraz, erik, kayısı, şeftali... Bahar aylarındaki soğuklar etiketlere yansıdı! Meyve fiyatları cep yakıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de geçtiğimiz günlerde bahar aylarında yaşanan soğuklar, meyve ağaçlarını vurdu. Verimin düşmesi ile fiyatlar cep yakmaya başladı. Pazara giden vatandaşlar meyve fiyatlarına sitem etti. 

Bahar aylarında havanın soğuk gitmesi sonucunda meyve ağaçlarının etkilendiği görülmüştü. Çiçeklerin döküldüğü, ağaçların kuruduğu soğuk ortamın üzerinde bazı bölgelerde de dolu yağışı neticesinde verim oldukça düşmüştü.

Kiraz, erik, kayısı, şeftali... Bahar aylarındaki soğuklar etiketlere yansıdı! Meyve fiyatları cep yakıyor - 1. Resim

Azalan üretim neticesinde üreticilerde zor durumda olduklarını belirtirken, vatandaşlarda evlerine istedikleri miktarda meyve götürememekten şikayet etti.

Kiraz, erik, kayısı, şeftali... Bahar aylarındaki soğuklar etiketlere yansıdı! Meyve fiyatları cep yakıyor - 2. Resim

MEYVE FİYATLARI CEP YAKIYOR 

Denizli’nin Buldan ilçesinde özellikle yüksek bölgelerde yetişen kiraz üretiminde büyük oranda düşüş yaşandı. Buldan’da kurulan pazarda, kirazın kilosu 250 TL olduğu görülürken, erik 250 TL, çilek 80 TL, kayısı 100 TL, şeftali 100 TL den satıldı.

Kiraz, erik, kayısı, şeftali... Bahar aylarındaki soğuklar etiketlere yansıdı! Meyve fiyatları cep yakıyor - 3. Resim

Kiraz, erik, kayısı, şeftali... Bahar aylarındaki soğuklar etiketlere yansıdı! Meyve fiyatları cep yakıyor - 4. Resim

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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