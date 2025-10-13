Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyarbakır merkezli 12 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır merkezli 12 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır merkezli 12 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Silah kaçakçılarına Diyarbakır merkezli 12 ilde büyük operasyon düzenlendi. Çok sayıda mühimmat ele geçirilirken 78 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Diyarbakır genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya olmak üzere 12 ilde yapılan operasyonda toplamda 78 şahıs gözaltına alınırken başka suçtan aranması olan 1 şahıs yakalandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Dosya kapsamında ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 adet silah atölyesi, 42 adet ruhsatsız tabanca, 268 adet kurusıkı tabanca, 10 adet tüfek, 336 adet şarjör, 6 bin 7 adet çeşitli çaplarda fişek, 172 adet yiv ve seti bulunan namlu, 183 adet silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 adet boş sürgü, 20 adet üst kapak, 1 adet taşlama makinası, 1 adet matkap, 1 adet lazer makinası, 1 adet mengene, torna makinası, balistik yelek, 2 gram narkotik madde ele geçirildi.

78 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında bugüne kadar yakalanan toplam 78 şahıstan 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sevk edilenlerden 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

