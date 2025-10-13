Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
305 milyon liralık geri alım! Geçen hafta bu şirketler kendi hissesini topladı

305 milyon liralık geri alım! Geçen hafta bu şirketler kendi hissesini topladı

- Güncelleme:
Geçen hafta Borsa İstanbul’da işlem gören 12 şirket kendi hissesini topladı. Bu şirketlerin toplam geri alım tutarı 305 milyon TL’yi aşarken; Ral Yatırım Holding, Mavi Giyim ve BİM Mağazacılık en fazla alım yapan ilk 3 şirket oldu. 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin %-1,27 değer kaybettiği geçen haftaki işlemlerde, BİST şirketleri hisse geri alımlarına devam etti.

Geçen hafta Borsa İstanbul’da işlem gören 12 şirket kendi hissesini topladı. Bu şirketlerin toplam geri alım tutarı yaklaşık 305,75 milyon TL olarak gerçekleşti.

HİSSE GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER

6 Ekim-10 Ekim tarih aralığında geri alım yapan BİST şirketleri şunlar oldu:

-Ral Yatırım Holding (RALYH): 162,625 milyon TL     
-Mavi Giyim (MAVI): 42,016 milyon TL     
-BİM Mağazacılık (BIMAS): 32,568 milyon TL     
-Ahlatçı Gaz (AHGAZ): 23,292 milyon TL     
-Net Holding (NTHOL): 19,472 milyon TL     
-Escar Filo Kiralama (ESCAR): 6,328 milyon TL     
-Boğaziçi Beton (BOBET): 6,283 milyon TL     
-Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 3,440 milyon TL     
-PC İletişim ve Medya Hizmetleri (PCILT): 3,064 milyon TL     
-Lokman Hekim (LKMNH): 2,251 milyon TL     
-Akfen İnşaat (AKFIS): 2,229 milyon TL     
-Akfen GYO (AKFGY): 2,177 milyon TL

