Adnan Polat: Ülkeyi ayakta tutan sanayisidir

Adnan Polat: Ülkeyi ayakta tutan sanayisidir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Adnan Polat: Ülkeyi ayakta tutan sanayisidir
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, bir ülkeyi ayakta tutanın sanayisi olduğunu belirterek “Sanayiyi ayakta tutamazsak enflasyon düşse bile hiçbir şey ifade etmez” dedi.

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, iki haftada bir bütçe değiştirdiklerini, öngörüde bulunmakta zorlandıklarını kaydetti. Polat’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • (Mehmet Şimşek) Yapması gereken bazı teknik hareketler var. Rasyonel adımlar. Ama bir de karşısında sabit gelirli insanların durumu var. Bir de sanayiciler var. Bizim seramik sanayisinde bütün şirketler zor durumda. 3 yıldır zarar ediyorlar, bu yıl da edecekler. Biz eğer sanayiyi ayakta tutamazsak enflasyon düşse bile hiçbir şey ifade etmez. Ülkeyi ayakta tutan sanayisidir. Katma değer oluşturuyor çünkü…
  • Savunma sanayisinde bir şeyler yapılıyor. Ancak sanayi ile kalkınabiliriz. Kredi alıyorsun, faizler yüksek. Ege Seramik olarak mesela toplam üretimin yüzde 25’ini 30 senedir ABD’ye satıyorum. Ben şimdi rekabet edemiyorum. Bütün sanayiciler zor durumda, bu bir gerçek. Bu uygulamada da sadece iç pazara güvenerek iş yapamazsın. Bu modelle olmuyor.
  • Turizmin bütün giderleri Türk lirası, bütün maliyet artışları da o enflasyona göre yapılıyor. Para geliri ise döviz… Kur artmadığı için bozdurulduğu vakit öbür tarafı karşılıyor. Yakında göreceksiniz otelcilik ve turizmde de sıkıntı yaşanacak. İflas mı olur, ne olur göreceğiz.
  • Otelciler yanlış yaptı. Geçen sene fiyatları inanılmaz artırdılar. Fırsatçılık var bizde. Gelen misafirleri kaçırdılar. Sonra da bir daha gelmediler. Biz fiyatları hiç artırmadık.
  • Türkiye’nin en büyük ihtiyacı birlik ve beraberlik. Bunu sağlamamız lazım. Hangi parti olursa olsun bir huzur ortamı oluşturulmalı.
