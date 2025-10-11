Adnan Polat'tan Nusaybin'e dev spor kompleksi

MAHMUT ÖZAY / MARDİN - Geçmişte ismi terörle anılan ve çukur olaylarında büyük yara alan Mardin’in Nusaybin ilçesi yeniden ayağa kalktı. Devlet, konutlar inşa ederek yaraları sardı. İş adamları da elini taşın altına koydu. Onlardan biri olan Galatasaray eski başkanı ve Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Adnan Polat, ilçeye büyük bir spor ve eğitim merkezi yaptı. Adnan Polat’ın adını taşıyan tesisin açılışına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı

Polat ve Özbek kurdeleyi Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır ve Fevziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Süel ile birlikte kesti. Adnan Polat törende “Bir sene önce 17 dönüm arazi aldık. Yatırımımızı yaptık. Amacımız vatanımıza ve milletimize hayırlı gençler yetiştirmek. Her şeyi devletten beklememek lazım. Devlet yapacağını yapıyor. Biz de iş adamları ve vatandaş olarak devletimize, ülkeyi geliştirmesi için yardımcı olmak zorundayız” dedi.

Polat, Nusaybinlilere “Lütfen buraya ve çocuklarımıza sahip çıkın. Dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik ruhunu bütün Türkiye’ye ve bölgeye yayalım” ricasında bulundu.

Eğitime her zaman destek verdiklerini belirten Polat, bugüne kadar 11 bin çocuğa dokunduklarını söyledi.

105 BİN LİSANSLI SPORCU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de “Adnan Başkan çok güzel spor ve eğitim tesisi yapmış. Burasının bölgenin ihtiyacı olan bir tesis olduğunu düşünüyorum. Tesisi binlerce çocuk kullanıyor. Ülkemizin bu tip yatırımlara ihtiyacı var. Biz de kulüp olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Adnan Başkan fidanı dikti, Galatasaray’ın da bunu büyütmek, geliştirmek ve topluma daha faydalı hâline getirme misyonu var” diye konuştu.

Açılışta söz alan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun “Mardin’de lisanslı sporcu sayısı 20 yıl evvel 1090 iken, 2025 yılında 105 bin 828’e ulaştı. Tesis sayımız 6’dan 76’ya, gençlik merkezi 1’den 9’a çıktı. Bu merkezlere kayıtlı öğrencisi sayısı 250’den 84 bine çıktı” bilgisini verdi.

YÜZME HAVUZUNDAN TENİS KORTUNA

Toplam 17.000 metrekarelik alan üzerine kurulan tesiste sporcu soyunma odaları, kafeterya, etüt odaları, eğitmen odaları, müzik odası, teknoloji odası, misafirhane, sanat odası, 250-500 kişilik kütüphane yer alıyor. Tesis açık alanında ise 2 adet halı saha, 1 basketbol + voleybol sahası, açık yüzme havuzu tesisi, 2 adet tenis kortu ve çocuk parkı bulunuyor.