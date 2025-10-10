Mardin'de yangın faciası! Can kaybı ve onlarca yaralı var
Mardin'de feci bir yangın olayı meydana geldi. 3 katlı bir evde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Alevlerin çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
Mardin'de feci bir olay meydana geldi. Sanayi Mahallesi’nde, 3 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
