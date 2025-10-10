Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahte diploma soruşturmasında yeni gelişme: 23 kişi tutuklandı

Sahte diploma soruşturmasında yeni gelişme: 23 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sahte diploma soruşturmasında yeni gelişme: 23 kişi tutuklandı
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında gözaltına alınan 23 şahıs tutuklandı. Soruşturmada 69 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sahte e-imza soruşturmasında 22 ilde gerçekleştirilen 3. dalga operasyonlarda yeni gelişmeler yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle çıkarılan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve sertifika düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ilde yapılan 3. dalga operasyonlarda 94 şüpheli gözaltına alındı.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İfadelerin ardından 23 şüpheli tutuklanırken, 69 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ev hapsi cezası aldı.

