Türkiye-Litvanya Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir? TFF canlı yayın bilgilerini paylaştı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Litvanya'yı konuk ediyor. Mücadele 10 Ekim 2025 Cuma akşamı saat 20.00'de başlarken, "Türkiye-Litvanya Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" soruları araştırılmaya devam ediyor. 

Türkiye Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Litvanya'yı ağırlıyor. 10 Ekim 2025 Cuma akşamı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalarken, "Türkiye-Litvanya Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor.
Türkiye-Litvanya Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir? TFF canlı yayın bilgilerini paylaştı! - 1. Resim

TÜRKİYE-LİTVANYA ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ümit Milli Takım'ın Litvanya ile karşı karşıya geldiği müsabakayı futbolseverler canlı olarak takip etmek istiyor. Mücadele Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Türkiye-Litvanya Ümit Milli Takım maçını canlı izlemek için tıklayınız.

Türkiye-Litvanya Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir? TFF canlı yayın bilgilerini paylaştı! - 2. Resim

ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN LİTVANYA'YA KARŞI MAÇ KADROSU

Ümit Milli Takım'ın Litvanya ile karşı karşıya geldiği kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)

Defans: Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Samsunspor A.Ş.), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (FC Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

