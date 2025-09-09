Türkiye-Hırvatistan Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Türkiye, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri ilk maçında Hırvatistan'ı ağırladı. Trabzon'da oynanan mücadele sona ererken, "Türkiye-Hırvatistan Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" soruları futbolseverler tarafından merak edildi.
Türkiye Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri ilk maçında Hırvatistan'ı konuk etti. 9 Eylül 2025 Salı akşamı Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta saat 20.00'da oynanan karşılaşma sona erdi.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği heyecan dolu mücadelenin ardından, "Türkiye-Hırvatistan Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" soruları araştırılmaya başlandı.
TÜRKİYE-HIRVATİSTAN ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi YouTube kanalından canlı olarak seyredilen Türkiye-Hırvatistan Ümit Milli Takım maçı 1-1'lik skorla tamamlandı. Ay-yıldızlı takımın golünü karşılaşmanın 62. dakikasında Hamza Güreler kaydederken, Yasin Özcan 65. dakikada kendi kalesine gol atarak skoru 1-1'e getirdi.
Böylece mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Türkiye, karşılaşmadan galip ayrılamadı.
ÜMİT MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?
Egemen Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Takım'ın (U21) kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)
Defans: Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1. FC Nürnberg), Ada İbik (Manisa FK), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)
Orta Saha: Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Galatasaray), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)