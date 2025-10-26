Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Torreira neden yok? Göztepe maçı öncesi açıklama geldi!

Torreira neden yok? Göztepe maçı öncesi açıklama geldi!

Torreira neden yok? Göztepe maçı öncesi açıklama geldi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında lider Galatasaray, sahasında Göztepe’yi konuk ederken sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesi dikkat çeken bir eksik fark etti. Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Göztepe maçı kadrosunda yer almadı. Uruguaylı yıldızın neden oynamadığıyla ilgili detaylar kulüp kaynaklarından paylaşıldı.

TORREİRA NEDEN YOK? 

Galatasaray kulübüne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Lucas Torreira sakatlık nedeniyle değil, ailesel bir durum nedeniyle kadroda yer almadı. Uruguaylı orta sahanın, babasının kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kulüpten özel izin alan oyuncu, acilen ülkesine gitti.

Galatasaray teknik ekibi, Torreira’ya ailesiyle ilgilenmesi için birkaç gün izin verdi. Oyuncunun dönüş tarihi babasının sağlık durumuna göre netlik kazanacak.

GALATASARAY GÖZTEPE İLK 11

Okan Buruk, Torreira’nın yokluğunda orta sahada Mario Lemina ve Matheus Sara ikilisine görev verdi. Sarı-kırmızılı takım, Göztepe karşısına şu 11’le çıkıyor;

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen.

