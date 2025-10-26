Son dakika Diyarbakır'da deprem mi oldu? 26 Ekim 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Güncelleme:
AFAD, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde merkez üssü olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 13,45 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı kent genelinde hissedilirken, vatandaşlar, "Diyarbakır'da deprem mi oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 13,45 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Kısa süre içinde sarsıntı, vatandaşların "Son dakika Diyarbakır'da deprem mi oldu?" sorularını gündeme getirdi. İşte yaşanan son gelişmeler...
SON DAKİKA DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre saat 14:49'da merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem AFAD verilerine göre deprem 13:15 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
DİYARBAKIR DEPREMİ DETAYLARI
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2025-10-26
Saat:14:49:34 TSİ
Enlem:38.55083 N
Boylam:40.3825 E
Derinlik:13.15 km
26 EKİM 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ
24 EKİM KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM
