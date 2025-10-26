Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Edirne'de hamsinin kilosu düştü, vatandaşlar poşet poşet aldı

Edirne'de hamsinin kilosu düştü, vatandaşlar poşet poşet aldı

Güncelleme:
Edirne'de, Karadeniz'den gelen taze hamsinin kilosu 50 liraya kadar düşünce, bazı vatandaşlar poşet poşet aldı.

Edirne'de hamsinin kilosu 50 liraya kadar düştü. Hamsinin yanı sıra istavrit, mezgit ve çinekop gibi diğer balık çeşitlerinde de fiyatların düştüğü gözlendi.

"GEÇEN HAFTAYA KADAR KİLOSU 100 LİRAYDI"

Balıkçı Yusuf Çimen, bu yıl denizlerdeki balık bolluğunun fiyatlara da olumlu yansıdığını belirterek, "Karadeniz bu sezon hamsiyle dolu. Geçen haftaya kadar kilosu 100 liraydı, şimdi 50 liraya kadar indi. Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz." dedi.

Edirne'de hamsinin kilosu düştü, vatandaşlar poşet poşet aldı - 1. Resim

"UZUN ZAMANDIR BU KADAR UCUZ HAMSİ GÖRMEMİŞTİK"

Vatandaşlar ise uygun fiyatlardan memnun. Mehmet Demir isimli vatandaş, "Uzun zamandır bu kadar ucuz hamsi görmemiştik. Fırsatı kaçırmadım, 4 kilo aldım. Hem akşam kızartma yapacağım hem de birazını buzluğa atacağım." ifadelerini kullandı.

