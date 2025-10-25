Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamsinin fiyatını duyan balıkçıya koştu! Kapış kapış satılıyor

Hamsinin fiyatını duyan balıkçıya koştu! Kapış kapış satılıyor

Karadeniz'de bu yıl hamsi bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar kasa kasa balıklarla kıyıya dönerken, bolluk fiyatlara da yansıdı. Fiyatların 50 liraya kadar düşmesi vatandaşın balığa ilgisini artırdı.

Karadeniz’de av sezonunun bereketli geçmesiyle birlikte rotasını Kastamonu’ya çeviren hamsi, tezgahları doldurdu. İnebolu ilçesinde kilogram fiyatı 50 liraya kadar düşen yerli hamsi, vatandaşların ilgisini çekti.

Hamsinin fiyatını duyan balıkçıya koştu! Kapış kapış satılıyor - 1. Resim

BALIKÇI ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR 

Yeni sezonda denizden bol miktarda çıkan hamsi, tezgahlarda yoğun talep görüyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar, evine taze balık götürmek için balıkçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hamsinin fiyatını duyan balıkçıya koştu! Kapış kapış satılıyor - 2. Resim

"BALIK YEMEDİM, DİYEN KALMASIN" 

İnebolulu balıkçı Ahmet Yurtaydın, "Bu yıl hamsi bereketli oldu, İnebolu halkı balığa doydu. Bolluk olunca fiyatı da 50 liraya kadar indirdik. Bu sezonda ‘balık yemedim’ diyen kalmasın istiyoruz" dedi.

Hamsinin fiyatını duyan balıkçıya koştu! Kapış kapış satılıyor - 3. Resim

