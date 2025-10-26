Fenerbahçe'nin kaptanı alkollü yakalandı, polis merkezine götürüldü

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında polis ekiplerince durduruldu.

MİLLİ İSİM ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay, 23 Ekim akşamı Etiler Mahallesi'nde yapılan rutin trafik uygulaması sırasında meydana geldi. Mahmutoğlu’nun kullandığı otomobilin kontrol edilmesi üzerine yapılan alkol testinde, oyuncunun 1,15 promil alkollü olduğu belirlendi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Tespit üzerine, sporcu ifade ve işlemler için polis merkezine götürüldü.

Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesilen Mahmutoğlu’nun sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Fenerbahçe cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.