Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin kaptanı alkollü yakalandı, polis merkezine götürüldü

Fenerbahçe'nin kaptanı alkollü yakalandı, polis merkezine götürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin kaptanı alkollü yakalandı, polis merkezine götürüldü
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun aracı denetimler sırasında polis tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde 1,15 promil alkollü olduğu belirlenen milli basketbolcunun ehliyetine el konuldu, aracı ise trafikten men edildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında polis ekiplerince durduruldu.

MİLLİ İSİM ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay, 23 Ekim akşamı Etiler Mahallesi'nde yapılan rutin trafik uygulaması sırasında meydana geldi. Mahmutoğlu’nun kullandığı otomobilin kontrol edilmesi üzerine yapılan alkol testinde, oyuncunun 1,15 promil alkollü olduğu belirlendi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Tespit üzerine, sporcu ifade ve işlemler için polis merkezine götürüldü.

Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesilen Mahmutoğlu’nun sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Fenerbahçe cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Elazığ'da nehirde korku dolu anlar! Akıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kenan Yıldız'a dudak uçuklatan maaş! Real Madrid iddiası Juventus'u harekete geçirdi - SporKenan Yıldız'a dudak uçuklatan maaşMourinho, Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Listenin başına onun adını yazdı - SporMourinho, Galatasaray'ın yıldızını istiyorBeşiktaş bugün Kasımpaşa'nın misafiri olacak! - SporBeşiktaş bugün Kasımpaşa'nın misafiri olacakF.Bahçe eski başkanı Ali Koç'tan çok büyük 3,5 milyarlık Koç bağışı  - Spor3,5 milyarlık Koç bağışı!Galatasaray'ın Göztepe sınavında forma Osimhen'in! Icardi yine yok  - SporGöztepe sınavında forma Osimhen'in!Trabzonspor evinde Eyüpspor'u yendi, üst üste dördüncü maçını kazandı! Şiddetli fırtına  - SporTrabzonspor'dan şiddetli fırtına! Üst üste dört galibiyet
Sonraki Haber Yükleniyor...