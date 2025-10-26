Fenerbahçe'nin kaptanı alkollü yakalandı, polis merkezine götürüldü
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun aracı denetimler sırasında polis tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde 1,15 promil alkollü olduğu belirlenen milli basketbolcunun ehliyetine el konuldu, aracı ise trafikten men edildi.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında polis ekiplerince durduruldu.
MİLLİ İSİM ALKOLLÜ ÇIKTI
Olay, 23 Ekim akşamı Etiler Mahallesi'nde yapılan rutin trafik uygulaması sırasında meydana geldi. Mahmutoğlu’nun kullandığı otomobilin kontrol edilmesi üzerine yapılan alkol testinde, oyuncunun 1,15 promil alkollü olduğu belirlendi.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Tespit üzerine, sporcu ifade ve işlemler için polis merkezine götürüldü.
Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesilen Mahmutoğlu’nun sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Fenerbahçe cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz