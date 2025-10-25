Fenerbahçe voleybol şubesinde yeni dönem: Soner Erdoğmuş'a görev

Fenerbahçe Kulübü'nde voleybol şube direktörlüğü görevine Soner Erdoğmuş getirildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasındaTürkiye Voleybol Federasyonu'nda plaj voleybolu koordinatörüve milli takımlar sorumlusu olarak görev alan Soner Erdoğmuş, Fenerbahçe Kulübü'nün yeni voleybol şube direktörü oldu.