Haberler > Spor > Fenerbahçe voleybol şubesinde yeni dönem: Soner Erdoğmuş'a görev

Fenerbahçe voleybol şubesinde yeni dönem: Soner Erdoğmuş'a görev

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sarı-lacivertli kulübün yeni voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş oldu. Erdoğmuş, 2010-2016 yılları arasında Türkiye Voleybol Federasyonu'nda görev yapmıştı.

Fenerbahçe Kulübü'nde voleybol şube direktörlüğü görevine Soner Erdoğmuş getirildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasındaTürkiye Voleybol Federasyonu'nda plaj voleybolu koordinatörüve milli takımlar sorumlusu olarak görev alan Soner Erdoğmuş, Fenerbahçe Kulübü'nün yeni voleybol şube direktörü oldu.

