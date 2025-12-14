Karabük'te elektrik direğine çıktığı esnada akıma kapılan işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde izolatör değişimi yapmak için elektrik direğine çıkan Ahmet G. (53), çalışma esnasında elektrik akımına kapıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ahmet G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

