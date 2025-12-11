Grip ve soğuk algınlığının en bilinen doğal takviyeleri portakal ve mandalinayı geride bırakacak meyve duyanı şaşırtıyor. İsmi bilinmiyor ama birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahip. İçinde C vitamini, karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir var. İşte o meyve…

Kış aylarında hava sıcaklığı düştü, grip vakaları da artış göstermeye başladı. Grip olanların bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilaçlar dışında başvurduğu bir diğer yol ise meyveler. Grip olanların sık sık tükettiği portakal, mandalina, limon dışında gribe iyi gelen bir meyve daha var.

Kızılcık meyvesi grip vakalarına iyi geliyor

FAYDASI ÇOK BİLİNMİYOR

Uzman Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın bağışıklığı güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına karşı doğal koruma sağladığını açıkladı.

İsmi de faydaları da çok bilinmiyor

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SORUNLARINDA ETKİLİ”

Kızılcığın vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğunu belirten uzman isim şöyle konuştu:

A ve C vitaminlerinin yanı sıra karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir ve iyot içerir. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında etkilidir. Yüksek lif oranıyla sindirimi destekler, tokluk hissini artırır ve özellikle zayıflama diyetlerinde yardımcı olur.

İçinde çok sayıda mineral ve vitamin var

FAYDALARI NELER?

Alerjileri azaltma özelliği de taşıyan kızılcık, aynı zamanda vücuttaki iltihaplanmayı da önlüyor. Uzman isim az bilinen kızılcığın faydalarını şöyle sıraladı:

Kızılcık, kanın pıhtılaşmasını da düzenler

Çiğ kızılcık suyu veya kaynatılarak hazırlanan kızılcık şerbeti özellikle şeker hastaları için faydalıdır.

Kızılcık kabuğu ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesicidir.

NEREDE YETİŞİYOR?

Yaprak dökmeyen bir çalının meyvesinden üretilen kızılcık meyvesinin asidik bir yapısı bulunur. Bunun yanında idrar yolunda istenmeyen bakterilere müdahale edebilir ve idrar söktürücü görevi görür. Aynı zamanda ekşi bir tada sahiptir ve nadiren çiğ olarak tüketilir.

Ülkemizde çoğunlukla yabani formda bulunan kızılcıklar Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde yetişiyor.

Kızılcık yetiştiriciliği ise en çok Malatya, Bursa, Yalova, Karabük ve İstanbul’da yapılıyor.

