Elazığ'da nehirde korku dolu anlar! Akıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılar

Elazığ'da nehirde korku dolu anlar! Akıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da nehirde korku dolu anlar! Akıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılar
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla 4 kişilik aile, Murat Nehri'in ortasında mahsur kaldı. Aile, ekipler gelene kadar su içerisinde birbirine tutunarak hayatta kalmayı başardı. Yoğun akıntıya kapılmak üzere olan aile, AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle son anda kurtarıldı.

Palu ilçesinde meydana gelen olayda; ilçede bulunan Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'nde ani su yükselmesi yaşandı. Bu sırada nehir kenarında piknik yapan 4 kişilik aile bir anda suların içerisinde kaldı.

Elazığ'da nehrin ortasında korku dolu anlar! Akıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılar - 1. Resim

YÜKSEK AKINTIYA RAĞMEN ULAŞILDI 

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aile ise birbirine sarılarak su içerisine hayatta kalmaya çalıştı. Yüksek akıntıya rağmen kurtarma ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan 4 kişiye ulaştı.

Elazığ'da nehrin ortasında korku dolu anlar! Akıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılar - 2. Resim

Yapılan titiz çalışma sonucunda vatandaşlar güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Ambulansta ilk kontrolleri yapılan aile, ardında Palu ilçe devlet hastanesine götürüldü.

Elazığ'da nehrin ortasında korku dolu anlar! Akıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılar - 3. Resim

"EĞİTİM VERİLMESİ YARARLI OLACAK"

Murat Nehri içerisinde baraj kapaklarının açılması sonucu 4 kişinin boğulmasını son anda engellediklerini belirten kurtarma ekibinden Furkan Seyit Gül, "Suyun ortasında olan adanın içerisine tutunurken adadan koparak taşın üzerine tutundular. Arkadaşların da destekleriyle birlikte sorunsuz bir şekilde arkadaşlarımızı suyun içerisinden çıkardık. Çok büyük geçmiş olsun. Bingöl Genç'te 4 tane jet ski var burada ise yaz boyunca 4-5 tane boğulma vakası oldu. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Suyun kenarına bir tane jet ski bıraksalar, olay yerine en fazla 3 dakika içerisinde gireriz. Polis arama kurtarma ekiplerinin bünyesinde eğitim alırsak bu gerçekten çok iyi olacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Harry Potter 4. Ateş Kadehi neden kaldırıldı?Fenerbahçe'nin kaptanı alkollü yakalandı, polis merkezine götürüldü
