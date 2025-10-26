Mourinho, Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Listenin başına onun adını yazdı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig devi Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklenen başarıyı elde edemeyen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı. Ayrılığından kısa bir süre sonra Benfica ile anlaşan teknik adamın bu tercihi tartışma konusu olurken, açıklamalarında sık sık Fenerbahçe'ye yer vermesi ise taraftarlar arasında rahatsızlığa neden oldu.

Özellikle Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözleri ve sarı-lacivertli takımdaki dönemine dair sözleri spor medyasında manşet olurken, takımının formundan rahatsız olan Mourinho'nun transfer için rotasını Türkiye'ye çevirdiği iddia edildi.

İSTEDİĞİ İSİM GALATASARAY'DAN

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Orta sahada oyun kurabilen oyuncu eksikliği yaşayan Benfica'da Portekizli teknik adam Mourinho, transfer çalışmalarına başladı. Deneyimli hocanın, Galatasaray'da forma giyen 26 yaşındaki Gabriel Sara'yı transfer listesinin en başına yazdığı ifade edildi.

GÖZLER OCAK AYINDA

Benfica'nın orta sahaya kesin olarak transfer yapacağı belirtilen haberde, Portekiz ekibinden bu doğrultuda Galatasaray'a Sara için kısa süre içerisinde resmi teklif gelebileceği aktarıldı.

Galatasaray'da bu sezon 12 maça çıkan Sara, bu maçlarda 2 golün pasını verdi.