İzmir’de anne, baba ve oğulları ölü bulunmuş, olay “intihar” diye değerlendirilmişti. Ancak miras peşindeki küçük oğulun cinayetleri işlediği anlaşıldı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde anne, baba ve oğullarının hayatını kaybettiği, ilk etapta cinayet-intihar olarak değerlendirilen olayın perde arkası yürütülen titiz soruşturmayla ortaya çıkarıldı.

OLAYI ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ!

24 Ekim’de Muratbey Mahallesi’ndeki evden silah sesleri gelmesi üzerine gelen ekipler, Sadi Avcı (67) ve eşi Hatice Avcı’yı (54) farklı odalarda, büyük oğulları Mehmet Avcı’yı (33) ise salonda ölü buldu. İlk şüphe Mehmet Avcı’nın ailesini öldürüp intihar ettiği yönündeydi. Ancak Cinayet Büro ve Suç Analiz ekipleri, cesedin duruşu ve tabancanın konumundan şüphelenerek özel ekip kurdu. 1.200 saatten fazla kamera görüntüsü incelendi.

İNTİHAR SÜSÜ VERDİ

Ailenin küçük oğlu M.A’nın (31) olay günü İzmir’den Torbalı’ya geldiği, pamuk, kolonya ve eldiven aldığı, ayrıca internette “tabanca ses desibel seviyeleri” araması yaptığı öğrenildi. M.A’nın önce evde yalnız olan annesini, ardından çağırdığı babasını ve son olarak eve gelen ağabeyini öldürdüğü, olay yerine intihar süsü vererek izleri sildiği tespit edildi.

PARA İÇİN AİLESİNİ KATLEDEN ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Maddi sıkıntılar sebebiyle mirasa tek başına sahip olmak için cinayetleri işlediği belirlenen zanlı tutuklandı. Diğer şüphelilerden S.A. serbest bırakıldı, T.B. ise adli kontrolle salıverildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası