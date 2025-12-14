"Sidney'de saldırı mı oldu?" sorusu gündeme damga vurdu. Avustralya'nın Sidney kentinde yaşananlar paniğe neden oldu. İki kişi polis tarafından gözaltına alınırken, detaylar merak konusu haline geldi.

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşanan olay sonrası iki kişi gözaltına alındı. Yetkililer gelişmelere ilişki incelemenin devam ettiğini duyurdu.

Arama motorlarında şu anda "Sidney'de saldırı mı oldu?" sorusu en çok sorgulatılan konular arasında yer alıyor.

Sidney'de silahlı saldırı gerçekleşti. Sidney polisi güvenlik uyarısında bulunarak bölgeden uzak durulmasını istedi.

AFP’nin aktardığına göre plajda kutlama yapan kalabalığa ateş açan iki silahlı saldırganla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı; saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi..

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Bir güvenlik durumu var, yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, bazıları ambulanslarla hastanelere götürüldü.

