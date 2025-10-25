Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: Ayrılma sebebi olan yıldızı açıkladı

Fenerbahçe'nin 29 Ağustos'ta görevine son verdiği Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski kulübüyle ilgili çarpıcı bir itirafa imza attı. Portekiz basınına konuşan 62 yaşındaki çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu transferinin kendi dönemine denk gelmemesinden dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAMIN SEBEBİ"

Kerem'in transfer sürecinde yaşananlara ilişkin Mourinho, "Belki de Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biri, oyun anlayışım açısından çok önemli gördüğüm o oyuncuyu Benfica'dan alamamanın yol açtığı hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı.

"BU BENİM SUÇUM"

Mourinho, milli futbolcunun transferinin gecikmesinin Fenerbahçe'deki geleceğini de etkilediğini söyledi.