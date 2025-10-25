Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: Ayrılma sebebi olan yıldızı açıkladı

Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: Ayrılma sebebi olan yıldızı açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho&#039;dan Fenerbahçe itirafı: Ayrılma sebebi olan yıldızı açıkladı
Jose Mourinho, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Benfica, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılık sürecine dair konuştu. Dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun transferine vurgu yaptı.

Fenerbahçe'nin 29 Ağustos'ta görevine son verdiği Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski kulübüyle ilgili çarpıcı bir itirafa imza attı. Portekiz basınına konuşan 62 yaşındaki çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu transferinin kendi dönemine denk gelmemesinden dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: Ayrılma sebebi olan yıldızı açıkladı - 1. Resim

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAMIN SEBEBİ"

Kerem'in transfer sürecinde yaşananlara ilişkin Mourinho, "Belki de Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biri, oyun anlayışım açısından çok önemli gördüğüm o oyuncuyu Benfica'dan alamamanın yol açtığı hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: Ayrılma sebebi olan yıldızı açıkladı - 2. Resim

"BU BENİM SUÇUM"

Mourinho, milli futbolcunun transferinin gecikmesinin Fenerbahçe'deki geleceğini de etkilediğini söyledi.

"Çok üzücü ama dolaylı şekilde Benfica'nın kadrosunun değişmesine katkıda bulundum. Bu benim suçum. Onu kadroma katmak için her şeyi yaptım ama sonunda ne Fenerbahçe'de ne de Benfica'da onu elde edemedim."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Korku gerçeğe dönüştü! Ayı saldırıları sinemayı durdurduBartın'da işçileri taşıyan servis devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Performansıyla tartışılan Icardi ile ilgili olay iddia! İtalyanlar yeni adresini duyurdu - SporIcardi'nin yeni adresini duyurdularKavukcu'dan Icardi ve Barış Alper açıklaması: İkisini de bırakmayız - SporKavukcu'dan Icardi ve Barış Alper sözleriTrabzonspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor - SporTrabzonspor galibiyet serisini sürdürmek istiyorSamsunspor Avrupa'da ses getiriyor! Hedef ilk sekiz - SporSamsunspor Avrupa'da ses getiriyor! Hedef ilk sekizSerdar Adalı: Birlik olma zamanı - SporSerdar Adalı: Birlik olma zamanıTedesco takımı toparlama yolunda önemli yol katetti: Taşlar yerine oturuyor - SporFenerbahçe'de taşlar yerine oturuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...