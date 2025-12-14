Anadolu Ajansı • Adıyaman
Adıyaman'da zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Çevre yolunda M.T.K. yönetimindeki otomobil, H.Ö. idaresindeki hafif ticari araç ile H.T'nin kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
