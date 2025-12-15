Hatay Samandağ'dan teknesiyle Akdeniz'e açılan 57 yaşındaki Refik Sahiloğulları'nın kaybının 12. gününde acı haber geldi. Adamın cansız bedeni KKTC'de balıkçılar tarafından bulundu.

Olay Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 Aralık sabahı yaşandı. Balıkçı Refik Sahiloğulları (57), sabah saatlerinde balık avlamak için Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM NYT deprem korkusunu alevlendirdi, Üşümezsoy tek cümlesiyle yerle bir etti

ÖNCE TEKNESİ BULUNDU

Sahiloğulları'na ait tekne, başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu. Teknenin boş olduğunu gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

Hatay'da kayboldu cansız bedeni Kıbrıs'ta bulundu: Refik Sahiloğulları feci şekilde can verdi

Kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçıyı bulmak için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin 12 gün süren arama çalışmaları sonuç vermezken, kayıp balıkçının cansız bedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinin Karşıyaka bölgesinde karaya vurmuş halde bulundu.

Hatay'da kayboldu cansız bedeni Kıbrıs'ta bulundu: Refik Sahiloğulları feci şekilde can verdi

Kimlik tespiti yapılan ve ailesine bilgi verilen Sahiloğulları’nın cenazesinin Samandağ ilçesinde önümüzdeki günlerde toprağa verileceği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası