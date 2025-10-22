Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde kâbus gecesi! Kerem Aktürkoğlu sözleri gündem oldu

Fenerbahçe'nin görevine son vermesinin ardından ülkesi Portekiz'e dönen ve sürpriz şekilde Benfica ile sözleşme imzalayan Jose Mouriho için işler hiç de istediği gibi gitmiyor.

FARKLI MAĞLUBİYET VE 3'TE SIFIR

Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ karşısında alınan şok mağlubiyet sonrası mesaiye başlayan Mourinho, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında Chelsea'nin ardından Newcastle United'a da boyun eğdi. 62 yaşındaki çalıştırıcı, 3-0 kaybettikleri maç sonunda Kerem Aktürkoğlu hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"FENERBAHÇE 5 KATINI TEKLİF ETTİ"

Mourinho, Portekiz temsilcisinden 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında 1 Eylül'de Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcuya övgüler yağdırdı.

Portekizli antrenör, "Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ancak şu an bizimle değil. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu" ifadelerini kullandı.

PUANI YOK, AVERAJI EKSİ 5

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puansız geçtiği 3 maç sonunda eksi 5 averaja sahip ve 36 takımlı ligin 34'üncü sırasında yer alıyor.

Benfica, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe'yi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sahasında 1-0 mağlup etmiş ve Kupa 1'de lig aşamasına adını yazdırmıştı.