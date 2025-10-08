Rui Costa'dan 'tazminat' açıklaması: Mourinho sıradan biri değil!

Jose Mourinho dünya çapında iyi bir teknik direktör olarak bilinmesinin yanı sıra çalıştırdığı takımlardan kazandığı yüksek tazminatlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica’ya elenmesinin ardından görevine son verilen Portekizli çalıştırıcının yeni adresi elendiği rakibi Benfica oldu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar Mourinho’nun takımlarına yine tazminat için geldiği endişesine kapılırken, Başkan Rui Costa taraftarın bu yöndeki korkusuna cevap verdi.

"MOURİNHO, BENFİCA DÜNYASININ TAMAMEN FARKINDA"

Jose Mourinho’yu 'açık sözlü' ve 'zeki' bulan Rui Costa, Benfica için doğru kişinin Portekizli çalıştırıcı olduğunu düşünüyor.

"Mourinho'yu zeki bir teknik direktör olarak görüyorum, sahip olduğu kadroları, takımları ve maçları olduğu gibi yorumlamayı bilen biri. Hücum eden bir takım olmak için bir kadrosu var; kazanmak için oynayan ve hücum oynayan bir kulüpte. Benfica taraftarları sadece kazanmakla yetinmiyor, futbolla, oyunun keyfiyle kazanmamızı istiyorlar. Ve bir avantaj var: Mourinho Portekizli, Benfica'nın gerçekliğini çok iyi biliyor ve Benfica taraftarlarının neyi sevdiğini ve mutlu hissetmek için neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi anlıyor. Mourinho, Benfica dünyasının tamamen farkında."

"MODERN FUTBOL TARİHİNİN EN ÖNEMLİ TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN BİRİ"

Başkanlık seçimine 2 ay kala antrenör değiştirmesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Rui Costa, Mourinhoyu dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olarak gördüğünü ve tecrübeli teknik adamın uzun yıllar Benfica'yı çalıştıracağını ima etti:

"Ekim ayında Benfica'da kalmazsam, ki kalacağıma eminim, hafta içi benimle antrenman yapması için Mourinho'yu eve getirmeyeceğim. O, Benfica'nın teknik direktörü ve sıradan bir teknik direktör değil, modern futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri. Bu konuda fazla bir yaygara kopmadı, insanlar Benfica'nın sezonu bırakamayacağını anlamıştı. Benfica'nın hayatı seçimler yüzünden durmaz. Hem adaylar hem de Benfica üyeleri, Benfica'nın teknik direktörsüz bir dönem geçirmemiş olmasından memnun olmalı.”

"BENFİCA TARAFTARLARI TEKNİK DİREKTÖRÜN KARARINDAN MEMNUN OLMALI"

Tazminat hakkında gelen sorularda net bir rakam belirtmeyen Rui Costa, Mourinho’nun sıradan bir teknik direktör olmadığını söyledi.