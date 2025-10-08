Veliaht dizisi hangi gün, ne zaman yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyor

Veliaht dizisi hangi gün, ne zaman yayınlanıyor sorusu dizinin hayranlarınca cevap arıyor. Yayınlanan son bölümde yaşanan gelişmeler ve yeni bölüm fragmanı, seyircilerde büyük merak uyandırdı.

VELİAHT DİZİSİ HANGİ GÜN, NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Show TV’nin yeni sezondaki iddialı yapımı Veliaht yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor.

VELİAHT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Merakla beklenen Veliaht dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekrana geliyor. 4. bölümüyle reytinglerde güçlü bir başarı yakalayan yapım sosyal medyada uzun süre Türkiye gündeminde yer aldı. Veliaht 5. bölüm 9 Ekim Perşembe günü akşam 20.00'de ekranlarda olacak.

VELİAHT 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Veliaht’ın son bölümünde Karslı Ailesi içinde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Zülfikar Ağa’nın hastalığının ortaya çıkması, ailenin tüm dengelerini değiştirdi. Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan Derya, kardeşlerinden vekalet alarak kontrolü ele geçirmeye çalıştı.

Bir yandan da Timur Ceset’in onu ifşa etmesiyle birlikte büyük bir risk aldı. Vezir’in Ceset’i öldürmesine engel olan Timur “Ceset yoksa ben de yokum” diyerek her şeyi riske etti. Timur çalınan paraların izini sürmeye devam etti.

Ailenin geçmişine dair yeni detaylar da bu bölümde gün yüzüne çıktı. Yahya’nın kardeşi Selim’in dönüşü, tüm planları altüst etti.

Zülfikar Ağa’nın karısının ölüm yıl dönümünde duygusal anlar yaşanırken, Derya’nın ihanetinin ortaya çıkması Zülfikar’ı derinden sarstı. Final sahnesinde fenalaşarak yere yığılan Zülfikar’ın akıbeti, yeni bölüme dair merakı artırdı.

VELİAHT 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Zülfikar’ın geçirdiği kriz sonrası hastaneye kaldırılması, tüm ailede büyük bir endişeye yol açacak. Derya’nın yaptığı hamlelerin sonuçları ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak.

Timur geçmişteki sırların peşine düşerek Arnavut Saim’le yüzleşecek.

Bölümün en merak edilen gelişmesi ise Zülfikar ve Timur’un Esenler Otogarı’na dönüşü sırasında yaşanacak tehlikeli olaylar.