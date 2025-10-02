Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var? Veliaht'a geri sayım başladı

- Güncelleme:
2 Ekim 2025 Perşembe akşamı TV'deki dizi ve program akışı belli oldu. Özellikle Show TV’nin iddialı yapımı Veliaht yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkarken, NOW TV’de Halef dizisi yayınlanacak. TRT 1’de ise Fenerbahçe-Nice UEFA Avrupa Ligi maçı ve Legia Varşova-Samsunspor UEFA Konferans Ligi karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. İzleyiciler, “Bu akşam hangi diziler ve programlar var, saat kaçta başlayacak" araştırıyor.

2 Ekim 2025 Perşembe günü televizyon yayın akışında dikkat çeken yapımlar ve saatleri netleşti. İzleyiciler için yeni bölüm yayın saatleri ve öne çıkan dizilerin detayları haberimizde.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR?

Bugün özellikle Veliaht dizisi 4. yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca Halef dizisinin 3. yeni bölümü, NOW TV izleyicilerle buluşacak. 

Diğer büyük kanallarda bu akşam yarışma programları, maç yayınları ve sinema filmleri ön planda. TRT 1’de 19.45'te  Fenerbahçe-Nice ve 22.00'de Legia Varşova-Samsunspor maçları ekranlara gelirken, Kanal D’de saat 20.00’da Maymunlar Cehennemi filmi yayınlanacak. 

TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranda olacak. 

VELİAHT DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Veliaht, 2 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’da Show TV’de yayınlanacak. Dizi, her perşembe günü bu saatte ekranlarda olacak şekilde planlanmış ve 4. bölümünün de 2 Ekim akşamları ekrana geliyor.

HALEF DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Halef dizisi, bugün 2 Ekim akşamı saat 20.00’da NOW TV kanalında izleyiciyle buluşacak. Halef dizisi her hafta perşembe günü aynı saatte izleyiciyle buluşuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

