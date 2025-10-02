İpek Filiz Yazıcı kimdir, hangi dizilerde oynadı?

2001 doğumlu oyuncu İpek Filiz Yazıcı, İstanbul’da dünyaya geldi. İlk dizilerle tanınmaya başlayan isim Netflix’teki “Aşk 101” ile geniş kitlelere ulaştı.

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

İpek Filiz Yazıcı, 6 Ekim 2001 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Trabzon, Of'ludur. Okul hayatına Bakırköy Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu’nda başlayan Yazıcı, daha sonra Küçükçekmece Anadolu Lisesi’nde eğitimine devam etti. Son olarak Marmara Üniversitesi’nde Basın Teknolojileri bölümünde öğrenimine devam ettiği biliniyor.

Kariyerine 2016 yılında Babam ve Ailem dizisiyle başladı. Ardından 2017'de Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini oynadı. Elimi Bırakma dizisinde Ceyda rolüyle yer aldı. Ancak geniş kitleler adını Netflix'in yerli yapımı Aşk 101'deki Işık karakteriyle tanıdı. 2022 yılında müzisyen Ufuk Beydemir ile evlendi.

İPEK FİLİZ YAZICI OYNADIĞI DİZİLER

Babam ve Ailesi - 2016 (TV dizisi)

Kayıtdışı - 2017 (TV dizisi)

7 Yüz - 2017 (internet dizisi - BluTV)

Elimi Bırakma - 2018-2019 (TV dizisi)

Yeni Hayat - 2020 (TV dizisi)

Aşk 101 - 2020-2021 (internet dizisi - Netflix)

UFO - 2021 (internet filmi - Netflix)

Son Nefesime Kadar - 2022 (TV dizisi)

İçimizdeki Ateş - 2022 (TV dizisi)

Mitat - 2023 (sinema filmi)

Dilemma - 2024 (internet dizisi - Amazon Prime)

Aile Saadeti - 2025 (TV dizisi)

İPEK FİLİZ YAZICI UFUK BEYDEMİR BOŞANIYOR MU?

2022 yılında evlenen İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in boşandığı iddiaları magazin basınında gündeme gelse de henüz taraftardan resmi bir açıklama gelmedi.