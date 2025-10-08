Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cluj, Ziyech transferinden son anda vazgeçti! 'Çok iyi bir çocuk ama...'

Cluj, Ziyech transferinden son anda vazgeçti! 'Çok iyi bir çocuk ama...'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Romanya 1'inci Ligi'nde (SuperLiga) mücadele eden CFR Cluj, Galatasaray'ın eski oyuncusu Hakim Ziyech'i kulüp tarihine geçecek bir bedelle kadrosuna katacağı konuşuluyordu. Transferden son anda çekildiği belirtilen Rumen kulübünün sahibi Ioan Varga'dan Faslı oyuncu hakkında açıklama geldi.

Katar ekibi Al Duhail'den geçtiğimiz temmuz ayında ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Hakim Ziyech'in, kulüp tarihine geçecek maaşla CFR Cluj'a imza atacağı katacağı konuşulurken, Rumen ekibi son anda transferden vazgeçti.

"SAĞLIK SORUNLARI OLAN OYUNCU İÇİN BU KADAR PARA RİSKE ETMEM"

Golazo'da yer alan habere göre; Cluj'un sahibi Ioan Varga, 32 yaşındaki futbolcunun sakatlığıyla ilgili kendisine bilgi geldiğini açıkladı. Varga, "Sol dizinde bana bildirilen bir sorun var. Çok iyi bir çocuk ama sağlık sorunları olabilecek bir oyuncu için bu kadar para riske atmam" ifadelerini kullandı.

YILLIK 2,5 MİLYON EURO KAZANACAKTI

Transfer görüşmelerinden çekilme kararı aldıklarını belirten Varga, "Üzgünüm çünkü o özel bir çocuk. Ancak riske girmek istemiyorum. Yıllık 2,5 milyon euro istiyordu ve ben o parayı kullanamama riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir oyuncuya veremezdim. Sağlıklı olmasını ve başka bir takımda oynayabilmesini diliyorum" dedi.

 

