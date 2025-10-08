Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursaspor'da teknik direktör Amedspor'a bir hafta önce veda eden Mehmet Altıparmak'tan ilk açıklama

Bursaspor'da teknik direktör Amedspor'a bir hafta önce veda eden Mehmet Altıparmak'tan ilk açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bursaspor&#039;da teknik direktör Amedspor&#039;a bir hafta önce veda eden Mehmet Altıparmak&#039;tan ilk açıklama
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un teknik direktör arayışında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Amedspor'la bir hafta önce yolları ayrılan Mehmet Altıparmak'ın takımın başına geçeceği düşünülürken, 56 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili nihai karar verildi.

SPOR SERVİSİ -Bursaspor'da arta arda alınan 2 mağlubiyet sonrası Adem Çağlayan görevinden istifa etmişti. Nesine 2'nci Lig Kırmızı Gru  temsilcisinde teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Son olarak Amedspor'u çalıştıran Mehmet Altıparmak'ın ismi gündeme gelirken, deneyimli teknik adamla yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanmadığı öğrenildi.

Amedspor'a bir hafta önce veda eden Mehmet Altıparmak'tan Bursaspor açıklaması - 1. Resim
Bursaspor, Mart 2025'te Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın (sağda) getirildiğini duyurmuştu.

ÖZLÜCE'DE ANLAŞMA YOK

Enes Çelik başkanlığındaki yönetim, Mehmet Altıparmak'ı Özlüce Tesisleri'ne davet etmişti. Taraflar, Bursa'da gerçekleşen görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

Amedspor'a bir hafta önce veda eden Mehmet Altıparmak'tan Bursaspor açıklaması - 2. Resim
Mehmet Altıparmak

ALTIPARMAK'TAN İLK AÇIKLAMA

Bursa yerel basınından Olay'a açıklamada bulunan Altıparmak, "Bursa’ya geldik ama anlaşamadık” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme üzerine yönetim kurulu, alternatif isimlere yöneldi. İlk olarak Bursalı teknik adam Tahsin Tam ile görüşme yapılacağı öğrenildi.

Bursaspor'da teknik direktör Amedspor'a bir hafta önce veda eden Mehmet Altıparmak'tan ilk açıklama - 3. Resim

AMEDSPOR'DA 92 GÜN ÇALIŞTI

Sezon başında Amedspor'un başına getirilen Mehmet Altıparmak, 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış, TFF 1'inci Lig ekibisinde 92 gün görevde kalmıştı.

Bursaspor'da teknik direktör Amedspor'a bir hafta önce veda eden Mehmet Altıparmak'tan ilk açıklama - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

