Bursaspor'da teknik direktör Amedspor'a bir hafta önce veda eden Mehmet Altıparmak'tan ilk açıklama

SPOR SERVİSİ -Bursaspor'da arta arda alınan 2 mağlubiyet sonrası Adem Çağlayan görevinden istifa etmişti. Nesine 2'nci Lig Kırmızı Gru temsilcisinde teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Son olarak Amedspor'u çalıştıran Mehmet Altıparmak'ın ismi gündeme gelirken, deneyimli teknik adamla yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanmadığı öğrenildi. Bursaspor, Mart 2025'te Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın (sağda) getirildiğini duyurmuştu.

ÖZLÜCE'DE ANLAŞMA YOK

Enes Çelik başkanlığındaki yönetim, Mehmet Altıparmak'ı Özlüce Tesisleri'ne davet etmişti. Taraflar, Bursa'da gerçekleşen görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

Mehmet Altıparmak

ALTIPARMAK'TAN İLK AÇIKLAMA

Bursa yerel basınından Olay'a açıklamada bulunan Altıparmak, "Bursa’ya geldik ama anlaşamadık” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme üzerine yönetim kurulu, alternatif isimlere yöneldi. İlk olarak Bursalı teknik adam Tahsin Tam ile görüşme yapılacağı öğrenildi.

AMEDSPOR'DA 92 GÜN ÇALIŞTI

Sezon başında Amedspor'un başına getirilen Mehmet Altıparmak, 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış, TFF 1'inci Lig ekibisinde 92 gün görevde kalmıştı.