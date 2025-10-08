Bursaspor'da teknik direktör Amedspor'a bir hafta önce veda eden Mehmet Altıparmak'tan ilk açıklama
Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un teknik direktör arayışında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Amedspor'la bir hafta önce yolları ayrılan Mehmet Altıparmak'ın takımın başına geçeceği düşünülürken, 56 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili nihai karar verildi.
SPOR SERVİSİ -Bursaspor'da arta arda alınan 2 mağlubiyet sonrası Adem Çağlayan görevinden istifa etmişti. Nesine 2'nci Lig Kırmızı Gru temsilcisinde teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Son olarak Amedspor'u çalıştıran Mehmet Altıparmak'ın ismi gündeme gelirken, deneyimli teknik adamla yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanmadığı öğrenildi.
ÖZLÜCE'DE ANLAŞMA YOK
Enes Çelik başkanlığındaki yönetim, Mehmet Altıparmak'ı Özlüce Tesisleri'ne davet etmişti. Taraflar, Bursa'da gerçekleşen görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.
ALTIPARMAK'TAN İLK AÇIKLAMA
Bursa yerel basınından Olay'a açıklamada bulunan Altıparmak, "Bursa’ya geldik ama anlaşamadık” ifadelerini kullandı.
Bu gelişme üzerine yönetim kurulu, alternatif isimlere yöneldi. İlk olarak Bursalı teknik adam Tahsin Tam ile görüşme yapılacağı öğrenildi.
AMEDSPOR'DA 92 GÜN ÇALIŞTI
Sezon başında Amedspor'un başına getirilen Mehmet Altıparmak, 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış, TFF 1'inci Lig ekibisinde 92 gün görevde kalmıştı.