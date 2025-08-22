Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursaspor'un altyapısında yetiştiler... Fenerbahçe'den 3 transfer birden

Bursaspor'un altyapısında yetiştiler... Fenerbahçe'den 3 transfer birden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, Bursaspor altyapısında yetişen Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'yı transfer etti.

Bursaspor, Nilüfer FK’da forma giyen genç oyuncuları Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'nın Fenerbahçe transfer olduğunu duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, pilot takım Nilüfer FK’da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcular Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’nın sarı-lacivertli ekibe transferinin gerçekleştiği belirtildi.

Bursaspor’dan yapılan açıklamaya göre, "Pilot takımımız Nilüfer FK’da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcularımız Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’nın transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

