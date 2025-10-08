Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser vurgunu hakkında iddianame! Zimmet detayı dikkat çekti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)'ne 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. 5'i tutuklu 14 sanık hakkında zimmet suçundan31 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.