Hazine filmi, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda filmin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hazine filminin konusu ne oyuncuları kimler? İşte Hazine filmi hakkında tüm detaylar...

Hazine filminin yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz oturuyor. Filmin senaristliğini Canbert Yerguz, Burak Yerlikaya üstleniyor. Vizyona girdiği dönemde büyük beğeni toplayan ve komedi türündeki hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Hazine filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu arama motorlarında sorgulatılıyor.

HAZİNE FİLMİNİN KONUSU NE?

Annesinin vefatının ardından yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), hem annesine son görevini yerine getirmeyi hem de bir an önce Ankara’ya dönerek yarım kalan gönül işini tamamlamayı planlar. Ancak kasabada onu bekleyen gelişmeler, hesaplarını altüst eder. Mesut, kardeşi Musa (Boran Kuzum) nedeniyle dahil olduğu bir define kazısıyla kendisini peş peşe talihsizliklerin yaşandığı sürprizlerle dolu bir maceranın içinde bulur.

Hazine filminin konusu ne oyuncuları kimler? Bu akşam ekrana geliyor

HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Çorumlu - Mesut

Boran Kuzum - Musa

Aslıhan Gürbüz - Niğde

Şükran Ovalı - Zehra

Hasibe Eren - Nurdan

Serkan Keskin - Salih

Gürhan Altundaşar - Polis İbo

Mert Denizmen - Gani

Bülent Çolak - İlyas

Yaşar Karakulak - Saffet

Rahmi Dilligil - Komiser

Efe Yeşilay - Cenaze işleri görevlisi

Defne Yalnız - Anne

Göktuğ Yıldırım - Gürdal

HAZİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

komedi ve macera türündeki Hazine filmi 2021 yılında Nevşehir'de gerçekleşmiştir. Hazine filmi, 8 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Düğün Dernek filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncuları

Haberle İlgili Daha Fazlası