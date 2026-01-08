Hazine filminin konusu ne oyuncuları kimler? Bu akşam ekrana geliyor
Hazine filmi, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda filmin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hazine filminin konusu ne oyuncuları kimler? İşte Hazine filmi hakkında tüm detaylar...
Hazine filminin yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz oturuyor. Filmin senaristliğini Canbert Yerguz, Burak Yerlikaya üstleniyor. Vizyona girdiği dönemde büyük beğeni toplayan ve komedi türündeki hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Hazine filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu arama motorlarında sorgulatılıyor.
HAZİNE FİLMİNİN KONUSU NE?
Annesinin vefatının ardından yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), hem annesine son görevini yerine getirmeyi hem de bir an önce Ankara’ya dönerek yarım kalan gönül işini tamamlamayı planlar. Ancak kasabada onu bekleyen gelişmeler, hesaplarını altüst eder. Mesut, kardeşi Musa (Boran Kuzum) nedeniyle dahil olduğu bir define kazısıyla kendisini peş peşe talihsizliklerin yaşandığı sürprizlerle dolu bir maceranın içinde bulur.
HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Çağlar Çorumlu - Mesut
Boran Kuzum - Musa
Aslıhan Gürbüz - Niğde
Şükran Ovalı - Zehra
Hasibe Eren - Nurdan
Serkan Keskin - Salih
Gürhan Altundaşar - Polis İbo
Mert Denizmen - Gani
Bülent Çolak - İlyas
Yaşar Karakulak - Saffet
Rahmi Dilligil - Komiser
Efe Yeşilay - Cenaze işleri görevlisi
Defne Yalnız - Anne
Göktuğ Yıldırım - Gürdal
HAZİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
komedi ve macera türündeki Hazine filmi 2021 yılında Nevşehir'de gerçekleşmiştir. Hazine filmi, 8 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.