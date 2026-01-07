Düğün Dernek filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncuları
Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı Düğün Dernek filmi televizyon ekranlarında bir araya geliyor. 2013 yılında gösterimi gerçekleşen Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları takipçileri tarafından araştırılıyor.
Düğün Dernek filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Düğün Dernek filmine dair detaylar araştırılmaya başlandı.
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NE?
Sivas’ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail’in oğlu Tarık, uzun bir aradan sonra yurt dışından köyüne döner. Başta bu geliş memleket özlemi gibi görünse de kısa sürede asıl sebep ortaya çıkar. Tarık, Letonya’da birlikte olduğu Monica ile aynı ülkede çalışabilmek için evlenmek durumundadır. Oğlunu düğünsüz evlendirmek istemeyen İsmail ise tüm zorluklara rağmen kısa sürede bir düğün yapmaya karar verir. Parasızlığa aldırmadan, köyden Tüpçü Fikret, Çetin ve öğretmen Saffet’in desteğiyle sadece 10 gün içinde sazlı sözlü bir düğün hazırlığına girişir.
DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural / Tüpçü Fikret
Murat Cemcir / Çeto
Rasim Öztekin / İsmail
Şinasi Yurtsever/ Yılmaz
Barış Yıldız/ Muallim Saffet
Ulaş Torun/ Torun Damat
Zerrin Sümer/ Sümer Çeto'nun Annesi
Kemal İnci/ Amca
Devrim Yakut/Hatice
Erol Aksoy/ Nazmi Emmi
Reyhan İlhan/ İsmail'in Yengesi
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi.