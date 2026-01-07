Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı Düğün Dernek filmi televizyon ekranlarında bir araya geliyor. 2013 yılında gösterimi gerçekleşen Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları takipçileri tarafından araştırılıyor.

Düğün Dernek filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Düğün Dernek filmine dair detaylar araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NE?

Sivas’ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail’in oğlu Tarık, uzun bir aradan sonra yurt dışından köyüne döner. Başta bu geliş memleket özlemi gibi görünse de kısa sürede asıl sebep ortaya çıkar. Tarık, Letonya’da birlikte olduğu Monica ile aynı ülkede çalışabilmek için evlenmek durumundadır. Oğlunu düğünsüz evlendirmek istemeyen İsmail ise tüm zorluklara rağmen kısa sürede bir düğün yapmaya karar verir. Parasızlığa aldırmadan, köyden Tüpçü Fikret, Çetin ve öğretmen Saffet’in desteğiyle sadece 10 gün içinde sazlı sözlü bir düğün hazırlığına girişir.

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural / Tüpçü Fikret

Murat Cemcir / Çeto

Rasim Öztekin / İsmail

Şinasi Yurtsever/ Yılmaz

Barış Yıldız/ Muallim Saffet

Ulaş Torun/ Torun Damat

Zerrin Sümer/ Sümer Çeto'nun Annesi

Kemal İnci/ Amca

Devrim Yakut/Hatice

Erol Aksoy/ Nazmi Emmi

Reyhan İlhan/ İsmail'in Yengesi

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi.

