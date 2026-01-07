En son yılbaşı öncesi izleyicilerle buluşan Eşref Rüya'nın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Yeni görüntüler paylaşılmasına rağmen dizinin yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Peki, Eşref Rüya 28. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman ekranlarda olacak?

Son birkaç haftadır birçok dizi ekran macerasına ara verdi. Yeni bölümlerini erteleyen yapımlardan biri de Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya oldu. En son 24 Aralık'ta izleyici karşısına çıkan Eşref Rüya'nın son bölümüne Rüya'nın vurulması damga vurmuştu. Rüya'nın akıbetini merak eden izleyiciler, Eşref Rüya'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu ancak Kanal D yayın akışında tekrar bölümüne yer verildi.

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV kanalların hem yılbaşı tatili ve hem de reklam verenlerin yeni yıl reklam fiyatlarını belirlemesi nedeniyle verdiği birkaç haftalık dizi yayını arası bu yıl da devam ediyor. Bu nedenle Eşref Rüya dizisinin 28. bölümünün 14 Ocak Çarşamba günü yayımlanması bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı da "gelecek hafta" notuyla paylaşıldı.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM FRAGMANI PAYLAŞILDI

Eşref Rüya dizisinin 28. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde yaşanacaklar şöyle özetlendi. "Nisan, vurulduktan sonra hastanede gözleri açar. Eşref, Nisan'ı korumak için büyük bir mücadele verse de Nisan hastaneden kaçırılıyor ve ölümle yeniden burun buruna geliyor."

EŞREF RÜYA SON BÖLÜM ÖZETİ

Eşref, oteli Kadir’den zeki bir planla geri aldıktan sonra bu kez hedefine eski evi koyar. Kadir’e karşı resmen başlattığı savaşta yetimler iki cepheye bölünür. Eşref, Kadir’e karşı kontrollü hareket etmeye çalışır fakat Sadık gözleri önünde can verince Eşref’in gözü döner. Kadir’le bir sonraki karşılaşmasında artık merhamete yer olmayacaktır.

Eşref’in cinayet işlediğine dair görüntüler Selma’nın eline geçince, Selma bu durumu kendi lehine kullanmaya karar verir. Nisan’ı büyük bir çıkmazın içine sokan Selma, Nisan aracılığıyla Eşref’ten çok daha büyük bir organizasyonun köküne inmeyi planlar. Sevdiği adam için hayatını riske atmayı göze alan Nisan ise planları doğrultusunda Eşref’le hararetli bir yüzleşme yaşayacaktır.

EŞREF RÜYA'YA VEDA ETTİ

Eşref Rüya dizisinde Sadık karakterini canlandıran usta oyuncu Şener Savaş ekibe veda etti. Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı diziden Savaş, 27. bölümde ayrıldı. Kanal D’nin fenomen dizisinde Eşref tarafından Kadir’in yanına yerleştirildiği ortaya çıkan Sadık’a pusu kuruldu.



