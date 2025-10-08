Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ve Jose Mourinho cevabı: Şaşırmadım!

Portekiz Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Portekiz Futbol Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, bir sezon çalıştırdığı Fenerbahçe'den bir diğer eski takımı Benfica'ya giden Jose Mourinho'yla ilgili soruyu cevapladı.

"PORTO DAHA GÜÇLÜ"

Portekiz Ligi'ndeki şampiyonluk yarışını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Daha yeni başlıyor. Porto geçen yıla göre çok daha güçlü. Benfica'da birçok yeni oyuncu var. Sporting ise aynı takımı korudu ve en önemli oyuncularından Gyökeres'i kaybetti. 3 takım arasında bir mücadele olacak ancak FC Porto şüphesiz geçen yıldan daha güçlü" ifadelerini kullandı.

"DERBİDEN KEYİF ALDIM"

Geçtiğimiz hafta oynanan Porto-Benfica derbisi hakkında Jesus, "Her zaman farklı maçlardır. Taktiksel açıdan çok sıkı bir maçtı. Bireysel yeteneklerin önüne geçen taktiksel mücadele, sonuç anlamında çıkmaza yol açtı. Maçtan gerçekten keyif aldım" dedi.

"DEĞİŞİM İYİ OLDU"

Jose Mourinho’nun Benfica’nın yeni teknik direktörü olması karşısında şaşkınlık yaşayıp yaşamadığı sorusuna Jesus, "Hayır. Çünkü Benfica, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Benim de çalıştığım Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapıyordu ve bu değişimin iyi yönde olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.