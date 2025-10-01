Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mourinho'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Unutun!

Mourinho'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Unutun!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho&#039;dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Unutun!
Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, deplasmanda Chelsea'ye 1-0 kaybetti. Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soruya cevap verdi.

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Chelsea'ye deplasmanda Rios'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup oldu. Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mourinho'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Unutun! - 1. Resim

"EVDEN ÇIKMAKTAN UTANMAK DA VAR"

62 yaşındaki çalıştırıcı, "Lafı dolandırmayacağım. Yenilgi her zaman yenilgidir. Kaybetmek ve ertesi gün evden çıkmaktan utanmak da var, kaybetmek ve birçok şeyi iyi yaptığınızı, kararlı ve cesur olduğunuzu hissetmek de var. Kaybettik ama farklı bir sonuç elde edebilirdik" dedi.

Mourinho'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Unutun! - 2. Resim

"KENDİ SEVİYEMDEKİ BİR KULÜBE DÖNDÜM"

Benfica'ya geliş sürecinden bahseden Mourinho, "Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayatım vardı, Portekiz ve Benfica'yı beklemiyordum. Bu teklifi kabul etmem ailemin yanına geri dönmekle ilgili değildi çünkü ailem Londra'da. Benfica'ya gitmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı. Florentino Perez bana bir mesaj göndererek, 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi" açıklamasını yaptı.

"KEREM BURADA DEĞİL"

"Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun eksikliği hissediliyor mu?" sorusuna Portekizli teknik adam, "Kerem burada değil. Benfica, Lukebakio'yu kadroya katarak iyi bir iş çıkardı, sezon öncesi hazırlıklarında yoktu, sakatlıkları vardı. Cucurella gibi güçlü bir rakiple karşılaştılar, o iyi bir oyuncu, Aktürkoğlu'nu unutun" ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Unutun! - 3. Resim

 

