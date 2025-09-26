Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mourinho'nun tazminatı açıklandı: Sözleşmede "nadir" görülen madde ortaya çıktı

Mourinho'nun tazminatı açıklandı: Sözleşmede "nadir" görülen madde ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü ile yıllık 10 milyon 500 bin euro garanti ücret karşılığında kontrat yaptığı ve görevine son verilmesi sebebiyle 12 milyon euro tazminat aldığı iddia edilen Jose Mourinho'nun, Benfica ile imzaladığı sözleşmenin detayları belli oldu. Benfica Başkanı Rui Costa, Portekizli teknik adamın alacağı yıllık ücret ve mukavelede yer alan "tazminat" maddesi hakkında açıklama yaptı.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından teknik direktör Bruno Lage ile yolları ayırmış, Fenerbahçe'nin 29 Ağustos'ta görevine son verdiği Jose Mourinho'yu göreve getirmişti. Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa, kamuoyunda tartışmalara neden olan anlaşmanın perde arkasınını anlattı.

Mourinho'nun tazminatı açıklandı: Sözleşmede

"BRANCO, MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'DEN AYRILIĞINI HAZIRLADI" ESPRİSİ

CNN Portekiz'e konuşan Costa, Benfica Genel Futbol Direktörü Mario Branco'nun, Jose Mourinho'nun takımın başına getirmek için Lage'ı gönderdiği iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Bruno Lage'ı gönderme planı yoktu. Branco'nun onun gidişini hazırladığını söylemek mantıklı değil. Mario Branco, Fenerbahçe'de Jose Mourinho’nun ayrılığını hazırladı (gülerek), Benfica'da ise gelişini hazırladı" sözleriyle esprili bir açıklamaya imza attı.

Mourinho'nun tazminatı açıklandı: Sözleşmede
Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Devler Ligi'de Benfica'ya 0-0 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı.

"MOURINHO'NUN MAAŞI 3-4 MİLYON EURO"

Benfica Başkanı, Mourinho'nun Benfica'daki maaşını yaklaşık 3-4 milyon euro olarak duyururken; söz konusu rakamın eski teknik direttörleri Roger Schmidt'in maaşından fazla olmadığını söyledi.

Mourinho'nun tazminatı açıklandı: Sözleşmede
Benfica, Mourinho ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. 2025-2026 sezonunun son maçından 10 gün sonra hem kulüp hem de Mourinho, sözleşmeyi devam ettirmemeyi seçebilir.

"KENDİ AYRILIRSA TAZMİNAT ÖDEYECEK"

Rui Costa, 62 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesinde kulüp lehine olan bir tazminat maddesi de bulunduğunu vurguladı. Haberde "Mourinho'nun kabul ettiği 'nadir görülen' madde" ifadeleriyle aktarılan detaya göre; Portekizli çalıştırıcı, Benfica'dan ayrılmak isterse yıllık ücretinin yarısından az bir tazminat bedelini kulübüne ödeyecek.

Mourinho'nun tazminatı açıklandı: Sözleşmede

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Girona - Espanyol maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? La Liga karşılaşması bu akşam canlı yayınlanacak!Alman hava yolu şirketi Lufthansa, 3 bin kişiyi işten çıkaracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Liverpool'a turu getiren golü atmıştı! Galatasaray maçı öncesi ağır ceza - SporTuru getiren golü atmıştı! Galatasaray maçı öncesi ağır ceza"Takım arkadaşına tokat" olayının cezaları belli oldu! Caner Erkin'den'den ilk açıklama geldi - Sporİşte "takım arkadaşına tokat" olayının cezalarıTürkiye Kupası’nda 3'üncü Eleme Turu heyecanı! Eşleşmeler belli oldu - SporTürkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı! Eşleşmeler belli olduFenerbahçe'de kritik zirve! Sadettin Saran'dan futbolcularla toplantı - SporF.Bahçe'de kritik zirve! Peş peşe kayıplar sonrası toplantıTBF açıkladı: Basketbolda haftanın programı belli oldu - SporTBF açıkladı: Basketbolda haftanın programı belli olduAcun Ilıcalı'nın takımında kaos! Yumruklar havada uçuştu, istifa geldi - SporAcun Ilıcalı'nın takımında kaos! İdmanda yumruklar konuştu
Sonraki Haber Yükleniyor...