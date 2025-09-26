Mourinho'nun tazminatı açıklandı: Sözleşmede "nadir" görülen madde ortaya çıktı

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından teknik direktör Bruno Lage ile yolları ayırmış, Fenerbahçe'nin 29 Ağustos'ta görevine son verdiği Jose Mourinho'yu göreve getirmişti. Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa, kamuoyunda tartışmalara neden olan anlaşmanın perde arkasınını anlattı.

"BRANCO, MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'DEN AYRILIĞINI HAZIRLADI" ESPRİSİ

CNN Portekiz'e konuşan Costa, Benfica Genel Futbol Direktörü Mario Branco'nun, Jose Mourinho'nun takımın başına getirmek için Lage'ı gönderdiği iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Bruno Lage'ı gönderme planı yoktu. Branco'nun onun gidişini hazırladığını söylemek mantıklı değil. Mario Branco, Fenerbahçe'de Jose Mourinho’nun ayrılığını hazırladı (gülerek), Benfica'da ise gelişini hazırladı" sözleriyle esprili bir açıklamaya imza attı.

Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Devler Ligi'de Benfica'ya 0-0 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı.

"MOURINHO'NUN MAAŞI 3-4 MİLYON EURO"

Benfica Başkanı, Mourinho'nun Benfica'daki maaşını yaklaşık 3-4 milyon euro olarak duyururken; söz konusu rakamın eski teknik direttörleri Roger Schmidt'in maaşından fazla olmadığını söyledi.

Benfica, Mourinho ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. 2025-2026 sezonunun son maçından 10 gün sonra hem kulüp hem de Mourinho, sözleşmeyi devam ettirmemeyi seçebilir.

"KENDİ AYRILIRSA TAZMİNAT ÖDEYECEK"

Rui Costa, 62 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesinde kulüp lehine olan bir tazminat maddesi de bulunduğunu vurguladı. Haberde "Mourinho'nun kabul ettiği 'nadir görülen' madde" ifadeleriyle aktarılan detaya göre; Portekizli çalıştırıcı, Benfica'dan ayrılmak isterse yıllık ücretinin yarısından az bir tazminat bedelini kulübüne ödeyecek.