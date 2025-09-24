Mourinho'dan maç sonu sert tepki: Adaletsiz, haksız!

Benfica, düşme potasındaki Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı. Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmanın 86'ncı dakikasında Heorhiy Sudakov ile öne geçen ev sahibi, 90+1'de Andre Luiz'in golüne engel olamadı. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonu kameraların karşısına geçti.

"BUGÜNÜN FUTBOLUNU SEVMİYORUM"

VAR'ı eleştiren Mourinho, "Bir gol atıyorsun ama sırf birinin ayağına basıldığı ya da formanın hafifçe çekildiği için iptal ediliyorsa, ben bugünün futbolunu sevmiyorum. Sonuçta başrolde, hakemi hepimizin gördüğü şeyi izlemeye çağıran bir beyefendi oluyor, bir de VAR'ın dediğinin peşinden giden bir hakem. Çağrıldığını gördüğüm anda zaten golün iptal edileceğini biliyordum. Güzel bir gol attık ve sonra adaletsiz bir sonuç çıktı. Futbol böyle sonuçlarla bağdaşmıyor" dedi.

"BÖYLE BİR GOL YEMEK KABUL EDİLEMEZ"

Yedikleri golün deneyimsizlik olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Sonuç son derece adaletsiz. Kazanmak ve gol atmak isteyen bir takım vardı. Özellikle ikinci yarıda yaptıklarımız düşünüldüğünde haksızlık. Rakibimiz sadece bir şut çekti ve o muhteşem golle cezalandırıldık. Benfica teknik direktörünün bakış açısıyla, takım bu kadar büyük bir efor sarf ettikten, yapısında ve oyun felsefesinde değişiklikler yaptıktan sonra böyle bir gol yememeliydi. 1-0 önde olduğumuz bir maçta böyle bir gol yemek kabul edilemez. 6 oyuncunun hücumda olması ve geride sadece 3 kişinin kalması safça bir şey, deneyimsizlik. Sonuç acıtıyor ve golü yeme şeklimiz adaletsiz" ifadelerini kullandı.

"ÖNDE OLAN TAKIM GEÇİŞTEN GOL YEMEZ"

Portekizli teknik adam, "Rakip 5'li ve 4'lü oynadı. İçeri girmek zor. Çok az şey yaptılar ama muazzam bir gol attılar. Biz fiziksel varlığı güçlü, hava toplarında etkili bir takım değiliz, başka yollar aramamız gerekiyor. Önce Dedic ve Dahl ile denedik, sonra Lukebakio ve Schjelderup ile derinlik aradık, hızlı top kazanmayı denedik ama bir geçişte cezalandırıldık. Hep söylerim, önde olan takım geçişten gol yemez" şeklinde konuştu.