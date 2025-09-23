Sneijder'den Mourinho tepkisi: Böyle bir şey söylememeliydi!

Galatasaray formasıyla 4,5 sezon mücadele eden Wesley Sneijder, 2008-2010 yılları arasında Serie A ekibi Inter'de birlikte çalıştığı Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Jose Mourinho hakkında konuştu.

"TÜRKİYE'DE BUNU HOŞ KARŞILAMAZLAR"

Hollandalı eski yıldız, Mourinho'nun Benfica'daki ilk basın toplantısında sarf ettiği, "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek" sözlerini değerlendirdi Sneijder, "Böyle bir şey söylemesi akıllıca değil, bunu söylememeliydi. Türkiye'de bunu hoş karşılamazlar" dedi.

"MOURINHO'YU SEVİYORUM"

Portekizli teknik direktörün Benfica'da göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Sneijder, "O adamı seviyorum ve hâlâ özel bir bağımız var. Ona en iyisini diliyorum. Birlikte güzel zamanlar geçirdik. Çok kısa sürdü ama sanki yıllarca birlikte çalışmışız gibi geliyor" ifadelerini kullandı.