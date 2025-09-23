Sadettin Saran'ı bekleyen dev ödeme! Her ay 400 milyon TL

Sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç'un 7 yıllık başkanlığı, önceki gün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda sona erdi. 49 bin 268 genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı olduğu kongrede 24 bin 732 üye oy verdi. Kullanılan oyların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı. Rakibinin 12 bin 68 oyuna karşılık 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38'inci başkanı seçildi.

Yeni başkan ve ekibini ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor. Nitekim Ali Koç döneminde şampiyonluk hedefiyle yüksek maliyetli transferler yapıldı.

HER AY 400 MİLYON TL'LİK ÖDEME!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sporcular ve Demenico Tedesco liderliğindeki teknik heyet için her ay 400 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor.

MOURINHO'NUN DEV TAZMİNATI!

Haberde, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası Portekiz kulübü Benfica'ya giden Jose Mourinho'nun 10.5 milyon euroluk tazminatının da yeni yönetime kaldığı belirtildi.