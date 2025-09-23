Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sadettin Saran'ı bekleyen dev ödeme! Her ay 400 milyon TL

Sadettin Saran'ı bekleyen dev ödeme! Her ay 400 milyon TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ali Koç'u devirip, 257 oy farkla başkan seçilen Sadettin Saran'ı sıkıntılı bir süreç bekliyor. Transferler ve teknik heyet için önemli ödemeler yapması gereken yeni başkan, görevine son verilen Jose Mourinho'nun tazminatını da ödeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç'un 7 yıllık başkanlığı, önceki gün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda sona erdi. 49 bin 268 genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı olduğu kongrede 24 bin 732 üye oy verdi. Kullanılan oyların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı. Rakibinin 12 bin 68 oyuna karşılık 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38'inci başkanı seçildi.

Sadettin Saran'ı bekleyen dev ödeme! Her ay dudak uçulatan rakam - 1. Resim

Yeni başkan ve ekibini ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor. Nitekim Ali Koç döneminde şampiyonluk hedefiyle yüksek maliyetli transferler yapıldı. 

HER AY 400 MİLYON TL'LİK ÖDEME!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sporcular ve Demenico Tedesco liderliğindeki teknik heyet için her ay 400 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor.

Sadettin Saran'ı bekleyen dev ödeme! Her ay dudak uçulatan rakam - 2. Resim

MOURINHO'NUN DEV TAZMİNATI!

Haberde, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası Portekiz kulübü Benfica'ya giden Jose Mourinho'nun 10.5 milyon euroluk tazminatının da yeni yönetime kaldığı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

En mutlu günleri kabusa döndü! Kızlarını üniversiteye götüren ailenin aracı takla attı12 aylık hedef fiyat! BİST 100 benzer borsalara göre ucuz mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Leroy Sane isyanı: Kulübede oturacak! Böyle bir anlaşma yok - Spor"Kulübede oturacak! Böyle bir anlaşma yok"Mourinho için olay iddialar: Otelde gizli toplantı! "UEFA ve FIFA bunu araştırmalı" - Spor"Yok artık" dedirten plan: Otelde gizli toplantı!Saygı! - SporSaygı!Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan yıldız isimle birebir görüşme: Kendine gel, sana ihtiyacımız var - SporSergen Yalçın'dan yıldız oyuncuya uyarıMontella'dan Kenan Yıldız'a övgü: Eksiksiz bir futbolcu - SporMontella'dan Kenan Yıldız'a övgü: Eksiksiz bir futbolcuRecep Uçar'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: Takımı ayakta tuttu - SporUçar'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: Takımı ayakta tuttu
Sonraki Haber Yükleniyor...