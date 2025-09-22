Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'tan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tebrik

Beşiktaş'tan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tebrik

Beşiktaş Kulübü, dün yapılan seçimde Fenerbahçe'nin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran'ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

