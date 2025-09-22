Beşiktaş'tan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tebrik
Beşiktaş Kulübü, dün yapılan seçimde Fenerbahçe'nin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran'ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
