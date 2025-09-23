Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Mourinho için olay iddialar: Otelde gizli toplantı! "UEFA ve FIFA bunu araştırmalı"

Mourinho için olay iddialar: Otelde gizli toplantı! "UEFA ve FIFA bunu araştırmalı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin 29 Ağustos'ta yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda sarı-lacivertli takımı eleyen Benfica'nın başına geçti. Dünyaca ünlü teknik adam hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi Portekiz kulübünün avukatları ile Mourinho'nun otelde gizli görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Fenerbahçe tarafından görevine son verilmesinin arından Benfica ile sözleşme imzalayan Jose Mourinho, günlerdir futbol gündeminden düşmüyor. Beyaz TV’de yayınlanan "Derin Futbol" programında yorumculuk yapan Sinan Engin'in, deneyimli teknik adamın yeni görevine dair sözleri gündem oldu.

Mourinho için olay iddialar: Otelde gizli toplantı! "UEFA ve FIFA bunu araştırmalı" - 1. Resim

"GİTME PLANLARINI ÇOK ÖNCDEN HAZIRLAMIŞ"

Sinan Engin, Mourinho’nun 1-0 sonuçlanan Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi Portekiz ekibinin avukatlarıyla gizli bir görüşme yaptığını ileri sürdü. Engin, "Mourinho, maçtan önce otelde Benfica’nın avukatlarıyla toplantı yaptı. Gitme planlarını çok önceden hazırlamış" ifadelerini kulandı.

Mourinho için olay iddialar: Otelde gizli toplantı! "UEFA ve FIFA bunu araştırmalı" - 2. Resim

"TAMAMEN KOVULMAK İÇİN PLANLI SÖZLER"

Eski futbolcu, "Hatta başka bir oda daha tutmuşlar. UEFA ve FIFA bu durumu araştırmalı! Benfica maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 'yöneticiyi tanımıyorum’ gibi sözler de tamamen kovulmak için planlı olarak söylendi" şeklinde konuştu.

Mourinho için olay iddialar: Otelde gizli toplantı! "UEFA ve FIFA bunu araştırmalı" - 3. Resim

"KONUŞMAMAK İÇİN PARA ALDI"

Mourinho’nun Fenerbahçe’nin elenmesi üzerine de planlar yaptığını savunan Sinan Engin, "Konuşmamak adına paralar alıyor, çok aşağılık işler yapıyor. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde olmaması için çalıştı. Hatta ‘Şampiyonlar Ligi’nde ne işiniz var?’ bile dedi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

 

