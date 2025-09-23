Mourinho için olay iddialar: Otelde gizli toplantı! "UEFA ve FIFA bunu araştırmalı"

Fenerbahçe tarafından görevine son verilmesinin arından Benfica ile sözleşme imzalayan Jose Mourinho, günlerdir futbol gündeminden düşmüyor. Beyaz TV’de yayınlanan "Derin Futbol" programında yorumculuk yapan Sinan Engin'in, deneyimli teknik adamın yeni görevine dair sözleri gündem oldu.

"GİTME PLANLARINI ÇOK ÖNCDEN HAZIRLAMIŞ"

Sinan Engin, Mourinho’nun 1-0 sonuçlanan Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi Portekiz ekibinin avukatlarıyla gizli bir görüşme yaptığını ileri sürdü. Engin, "Mourinho, maçtan önce otelde Benfica’nın avukatlarıyla toplantı yaptı. Gitme planlarını çok önceden hazırlamış" ifadelerini kulandı.

"TAMAMEN KOVULMAK İÇİN PLANLI SÖZLER"

Eski futbolcu, "Hatta başka bir oda daha tutmuşlar. UEFA ve FIFA bu durumu araştırmalı! Benfica maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 'yöneticiyi tanımıyorum’ gibi sözler de tamamen kovulmak için planlı olarak söylendi" şeklinde konuştu.

"KONUŞMAMAK İÇİN PARA ALDI"

Mourinho’nun Fenerbahçe’nin elenmesi üzerine de planlar yaptığını savunan Sinan Engin, "Konuşmamak adına paralar alıyor, çok aşağılık işler yapıyor. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde olmaması için çalıştı. Hatta ‘Şampiyonlar Ligi’nde ne işiniz var?’ bile dedi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.