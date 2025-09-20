Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Mourinho'dan farklı başlangıç! Benfica ile ilk maçına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Jose Mourinho, Benfica'daki ilk maçında deplasmanda AVS'yi 3-0 mağlup ederek takıma müthiş bir başlangıç yaptı. Heorhii Sudakov, Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic'in golleriyle alınan galibiyet, Mourinho'nun etkili liderliğini gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Portekiz devlerinden Benfica'nın başına geçen ünlü teknik direktör Jose Mourinho, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta taraftarlarını sevindirdi. Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda AVS ile karşılaşan Benfica, sahadan 3-0’lık net bir skorla galip ayrıldı.

Benfica, ilk yarının sonlarına doğru 45+3. dakikada Heorhii Sudakov'un golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren konuk ekip, 59. dakikada Vangelis Pavlidis’in penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. 64. dakikada Franjo Ivanovic’in şık golü ise skoru 3-0’a taşıyarak maçın sonucunu belirledi.

Mourinho böylece Benfica kariyerine 3 puanla başlamış oldu ve Portekiz futbolseverlerine umut verdi. 

 

Ömer Çelik ve Yılmaz'dan Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Mesnetsiz, tam bir siyasi cehalet örneği 
