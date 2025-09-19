Jose Mourinho hızlı başladı! İstediği ismi yönetime iletti

Fenerbahçe ile yollarını ayıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Bruno Lage'ı gönderen Portekiz ekibi Benfica ile anlaştı. İki yıllık sözleşmeye imza atan deneyimli isim, çalışmalara hızlı bir giriş yaptı.

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Portekizli, istediği ismi yönetime bildirdi.

HEDEFİNDEKİ İSİM MENDY

Fichajes, Mourinho'nun kış transfer döneminde Ferland Mendy'i kadrosunda görmek istediğini yönetime ilettiğini yazdı. Haberde, Real Madrid forması giyen sol bek Ferland Mendy'nin, Xabi Alonso'nun planlarının arasında yer almadığı hatırlatıldı.

10 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Haberin detaylarında Benfica'nın, Mendy için Real Madrid'e 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Bu rakamın Real Madrid için ikna edici olduğunun altı çizildi.

Ferland Mendy transferinin önümüzdeki haftalarda netleşebileceği ve oyuncunun, Mourinho'nun Benfica'daki projesinin başlangıcı olabileceği kaydedildi.