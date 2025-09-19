Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jose Mourinho hızlı başladı! İstediği ismi yönetime iletti

Benfica'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, göreve hızlı başladı. Portekizli teknik adamın, yönetime istediği yıldız ismi ilettiği, kulübün de futbolcu için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile yollarını ayıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Bruno Lage'ı gönderen Portekiz ekibi Benfica ile anlaştı. İki yıllık sözleşmeye imza atan deneyimli isim, çalışmalara hızlı bir giriş yaptı.

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Portekizli, istediği ismi yönetime bildirdi.

HEDEFİNDEKİ İSİM MENDY

Fichajes, Mourinho'nun kış transfer döneminde Ferland Mendy'i kadrosunda görmek istediğini yönetime ilettiğini yazdı. Haberde, Real Madrid forması giyen sol bek Ferland Mendy'nin, Xabi Alonso'nun planlarının arasında yer almadığı hatırlatıldı.

10 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Haberin detaylarında Benfica'nın, Mendy için Real Madrid'e 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Bu rakamın Real Madrid için ikna edici olduğunun altı çizildi.

Ferland Mendy transferinin önümüzdeki haftalarda netleşebileceği ve oyuncunun, Mourinho'nun Benfica'daki projesinin başlangıcı olabileceği kaydedildi.

