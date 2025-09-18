Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçeli Nelson Semedo yıllar sonra bir ilki yaşadı

Fenerbahçeli Nelson Semedo yıllar sonra bir ilki yaşadı

Fenerbahçeli Nelson Semedo yıllar sonra bir ilki yaşadı
Fenerbahçe evinde Alanyaspor ile karşılaştığı maçta son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo ise yıllar sonra bir ilki başardı.

Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Son dakikalarda yıkılan sarı-lacivertlilerde maçı 1-1'e getiren golü atan Nelson Semedo ise yıllar sonra bir ilki yaşadı.

En son lig maçında 2020-2021 sezonunda Wolverhampton Wanderers forması giyerken Manchester United'a gol atma başarısı gösteren Semedo, o golde de takımı 1-0 gerideyken skoru 1-1'e getirmişti.

Fenerbahçeli Nelson Semedo yıllar sonra bir ilki yaşadı - 1. Resim

YILLAR SONRA AYNI SENARYO

Semedo yıllar sonra gol attığı Alanya maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Manchester United'a gol atarak takımına beraberliği getiren ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Semedo, yıllar sonra gol attığı maçta da galibiyet göremeyerek ilginç bir tesadüfe imza atmış oldu.

 

