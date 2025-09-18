Fenerbahçeli Nelson Semedo yıllar sonra bir ilki yaşadı

Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Son dakikalarda yıkılan sarı-lacivertlilerde maçı 1-1'e getiren golü atan Nelson Semedo ise yıllar sonra bir ilki yaşadı.

En son lig maçında 2020-2021 sezonunda Wolverhampton Wanderers forması giyerken Manchester United'a gol atma başarısı gösteren Semedo, o golde de takımı 1-0 gerideyken skoru 1-1'e getirmişti.

YILLAR SONRA AYNI SENARYO

Semedo yıllar sonra gol attığı Alanya maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Manchester United'a gol atarak takımına beraberliği getiren ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Semedo, yıllar sonra gol attığı maçta da galibiyet göremeyerek ilginç bir tesadüfe imza atmış oldu.