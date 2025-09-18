Ve Jose Mourinho imzayı attı: Sözleşmede dikkat çeken madde

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Portekiz ekibi Benfica, Fenerbahçe'de görevine son verilen Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho'nun yeni takımı Portekiz ekibi Benfica oldu.

Benfica, dünyaca ünlü teknik adamla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek sözleşme imzalandığını duyurdu.

DİKKAT ÇEKEN MADDE

Benfica'nın Jose Mourinho için yaptığı açıklamada, "2025-2026 sezonunun son maçından 10 gün sonra, aynı koşullar altında, hem kulüp hem de Jose Mourinho, sözleşmeyi devam ettirmemeyi seçebilir." ifadeleri yer aldı.

"BENFİCA İÇİN, BURADAKİ GÖREVİM YAŞAYACAĞIM"

İmza töreninde konuşan Mourinho, "Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak, teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp, beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi. Benfica için, buradaki görevim yaşayacağım. Her zaman kazanamayız ancak iki gün önce olduğu gibi kaybedemeyiz. Bu, Benfica değil. Benfica, Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika eksik oynayan, İstanbul'da bir oyuncu eksik olmasına rağmen olumlu sonuç elde eden takımdır. Benim kendimi gördüğüm Benfica budur." dedi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı lacivertli takımın başında 62 maça çıkan Jose Mourinho; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

