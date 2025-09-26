Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ancelotti'den yıllar sonra Chelsea itirafı: Abramovich'e göre Mourinho tükenmiş biriydi!

Ancelotti'den yıllar sonra Chelsea itirafı: Abramovich'e göre Mourinho tükenmiş biriydi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ancelotti&#039;den yıllar sonra Chelsea itirafı: Abramovich&#039;e göre Mourinho tükenmiş biriydi!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Carlo Ancelotti, 2009-2011 yılları arasında Premier Lig'de görev yapmıştı. İlk sezonunda lig ve FA Cup şampiyonluklarını kazanan deneyimli teknik adam, Chelsea günlerini anlattı. Ancelotti, dönemin kulüp sahibi Roman Abramovich'i nasıl "utanç verici" hale getirdiğini açıkladı.

Carlo Ancelotti, "The Dream - Winning the Champions League" adlı otobiyografisiyle gündem oldu. 66 yaşındaki İtalyan teknik adam, Chelsea'de geçirdiği dönem kulübün sahibi olan Roman Abramovich hakkında çok konuşulacak bir anısını paylaştı.

Ancelotti'den Chelsea itirafı: Abramovich'e göre Mourinho tükenmiş biriydi! - 1. Resim

Chelsea'deki görevine son verilen Jose Mourinho'nun Serie A ekibi Inter ile Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği zaferin, Abramovich ile ilişkisinde büyük bir kırılmaya neden olduğunu belirtti.

"MOURINHO'NUN SENARYOYU BOZMASINA İZİN VERDİM"

Mourinho'nun etkisiyle görevini kaybettiğini vurgulayan Ancelotti, "Abramovich'in gönderdiği Mourinho'nun çalıştırdığı Inter'e elendik. Ertesi gün Abramovich sadece benimle değil, tüm takımla konuştu. Benim sorunum, Mourinho'nun kazandığı zaferin Abramovich ile olan ilişkilerim için iyi olmamasıydı. Mourinho'nun panzehiri olmalıydım: sakin, ölçülü ve dramın ardından takımı yeniden canlandırabilecek biri. Abramovich'e göre Jose Mourinho tükenmiş biriydi. Onun senaryoyu bozmasına izin verdim. Kulüp sahibini utandırmıştım. Abramovich beni Avrupa'daki başarı veya başarısızlığımla değerlendiriyordu ve Şampiyonlar Ligi bana işimi kaybettirdi" ifadelerini kullandı.

Ancelotti'den Chelsea itirafı: Abramovich'e göre Mourinho tükenmiş biriydi! - 2. Resim

Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İngiltere hükümeti tarafından yaptırıma tabi tutulmuş, Rusya lideri Vladimir Putin ile yakın bağları nedeniyle Mayıs 2022'de Chelsea'yi satmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yürek burkan gerçek! Kızının gözü önünde can vermiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan FIFA, UEFA ve tüm federasyonlara mektup: İsrail derhâl menedilsin - SporFIFA, UEFA ve tüm federasyonlara mektupDursun Özbek'ten Liverpool açıklaması: Kazanmak için sahaya çıkacağız - SporBaşkan Özbek'ten Liverpool mesajı: Puan hedefini açıkladıAvrupa Ligi'ne damga vuran an: 39 yaşına 5 gün kala tarihe geçti - Spor39 yaşına 5 gün kala tarihe geçtiUEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç! İşte gecenin sonuçları... - SporUEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç! İşte gecenin sonuçları...Maçta beton duvara çarpmıştı! Futbol dünyasını sarsan ölüm haberi - SporMaçta beton duvara çarpmıştı! Futbol dünyasını sarsan ölümCaner Erkin takım arkadaşına tokat attı: Direkt kırmızı kart gördü! - SporMaçta takım arkadaşına tokat attı
Sonraki Haber Yükleniyor...