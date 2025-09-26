Ancelotti'den yıllar sonra Chelsea itirafı: Abramovich'e göre Mourinho tükenmiş biriydi!

Carlo Ancelotti, "The Dream - Winning the Champions League" adlı otobiyografisiyle gündem oldu. 66 yaşındaki İtalyan teknik adam, Chelsea'de geçirdiği dönem kulübün sahibi olan Roman Abramovich hakkında çok konuşulacak bir anısını paylaştı.

Chelsea'deki görevine son verilen Jose Mourinho'nun Serie A ekibi Inter ile Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği zaferin, Abramovich ile ilişkisinde büyük bir kırılmaya neden olduğunu belirtti.

"MOURINHO'NUN SENARYOYU BOZMASINA İZİN VERDİM"

Mourinho'nun etkisiyle görevini kaybettiğini vurgulayan Ancelotti, "Abramovich'in gönderdiği Mourinho'nun çalıştırdığı Inter'e elendik. Ertesi gün Abramovich sadece benimle değil, tüm takımla konuştu. Benim sorunum, Mourinho'nun kazandığı zaferin Abramovich ile olan ilişkilerim için iyi olmamasıydı. Mourinho'nun panzehiri olmalıydım: sakin, ölçülü ve dramın ardından takımı yeniden canlandırabilecek biri. Abramovich'e göre Jose Mourinho tükenmiş biriydi. Onun senaryoyu bozmasına izin verdim. Kulüp sahibini utandırmıştım. Abramovich beni Avrupa'daki başarı veya başarısızlığımla değerlendiriyordu ve Şampiyonlar Ligi bana işimi kaybettirdi" ifadelerini kullandı.

Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İngiltere hükümeti tarafından yaptırıma tabi tutulmuş, Rusya lideri Vladimir Putin ile yakın bağları nedeniyle Mayıs 2022'de Chelsea'yi satmıştı.